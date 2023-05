Fotbalistul care l-a impresionat pe Guardiola: „E excepțional!” 

În peste 400 de partide, antrenorul spaniol a înregistrat o medie de 2.34 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate, Transfermarkt.

Manchester City l-ar putea pierde în vară pe Bernardo Silva (DETALII AICI), iar Pep Guardiola a vorbit despre Declan Rice, mijlocașul central de la West Ham: „E un fotbalist excepțional”, a precizat antrenorul, potrivit jurnalistului sportiv, Fabrizio Romano.

De asemenea, jurnalistul a mai scris pe rețelele social media că în cazul în care Manchester City va încerca un transfer la Declan Rice, atunci trebuie să aibă în vedere faptul că mai multe cluburi de top și-l doresc pe jucător.

„Pep l-a apreciat mereu pe Rice drept un mijlocaș de top, dar cursa din vară pentru fotbalist va include multe cluburi de top - prețul încă nu e fixat, totul depinde de West Ham”, a mai scris Fabrizio Romano pe Twitter.

“He’s an exceptional player”, Guardiola says when asked about Declan Rice — as @sistoney67 reports. ✨???????????????????????????? #MCFC

Pep has always appreciated Rice as top midfielder but the race this summer will include many top clubs — price tag still not clear, up to West Ham. pic.twitter.com/H8XaGBMBD9