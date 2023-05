După 32 de meciuri disputate în primul eșalon al Angliei, Chelsea se situează mai rău ca niciodată în clasament. Londoenzii au înregistrat, în consecință, 10 victorii, nouă rezultate de egalitate și 13 înfrângeri până în acest moment.

Vestiarul lui Chelsea a răbufnit: „Tuchel a fost demis fără motiv!”

În septembrie 2022, Todd Boehly l-a demis pe Thomas Tuchel, care a înregistrat 2.08 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-urile de specialitate, în 100 de partide, înlocuindu-l cu Graham Potter, dar care nu a avut rezultate prea bune la Chelsea.

După 200 de zile de stat la cârma londonezilor, și Potter a fost demis. Acum, Frank Lampard e interimar, iar în vară Chelsea va trebui să-și găsească un nou antrenor. Presa din străinătate informează că Mauricio Pochettino e favorit să preia trupa de pe Stamford Bridge după ce se încheie sezonul actual.

Kai Havertz, mijlocașul neamț cotat la 60 milioane de euro, a răbufnit la adresa conducerii și a evidențiat faptul că demiterea lui Thomas Tuchel a fost o gravă eroare. Fotbalistul a precizat că fostul tehnician a fost dat afară fără niciun motiv de la club.

„Tot ce ar fi putut decurge prost a decurs. Motivul e relativ simplu și are legătură cu schimbarea conducerii. A fost o mare diferență la club. Iar apoi, Thomas Tuchel a fost demis. Asta face o mare diferență într-o echipă precum asta. Când câștigi meciuri ca antrenor și ulterior ești demis fără motiv... După Campionatul Mondial noi nu am mai jucat bine și am pierdut foarte multe puncte”, a spus Kai Havertz, citat de Tuttomercatoweb.

Chelsea, cu Lampard pe bancă

De când a fost „instalat” drept interimar, Frank Lampard nu putut să o redreseze pe Chelsea. Englezul are cinci înfrângeri consecutive, iar în etapa următoare o va întâlni pe Arsenal (2 mai, ora 22:00).