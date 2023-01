Fotbalistul care l-a amenințat pe Adrian Mititelu cu retragerea s-a răzgâdit! Ce l-a făcut să revină asupra deciziei

Andre Duarte (25 de ani) spune că a avut o discuție cu antrenorul echipei, Nicolo Napoli, dar și cu patronul Adrian Mititelu, iar în urma dialogului cu cei doi a revenit asupra decizie de a părăsi echipa din Bănie, asta după ce cu doar câteva zile în urmă se declara dispus să renunțe chiar la cariera de fotbalist pentru a scăpa de olteni.

Hotărât să meargă mai departe alături de FCU Craiova, Andre Duarte anunță că și-a setat ca obiectiv calificarea în cupele europene alături de trupa din Bănie.

Duarte: „Am vorbit cu antrenorul și patronul!”

„Cred că ce s-a întâmplat sunt lucruri ce fac parte din fotbal, este normal. Cred că fiecare dintre noi are visuri și trebuie să lupte pentru ele, dar totul s-a rezolvat după ce am vorbit cu antrenorul și cu patronul. Sunt la dispoziția antrenorului, dacă vrea să mă trimită în teren.

Sunt un jucător profesionist și nu contează ce vor spune fanii, deoarece trebuie să fiu concentrat pe teren. Am vorbit cu antrenorul și patronul, mi-au explicat punctul lor de vedere, iar eu am acceptat și am rămas aici. Sunt concentrat, sunt jucătorul celor de la U Craiova 1948. Participarea în cupele europene este unul dintre obiectivele mele”, a spus Andre Duarte la conferința de presă.

Fundașul central din Portugalia a adunat 24 de meciuri în tricoul lui FCU, în acest sezon, adunând 1.260 de minute pe terenul de joc.