Florinel Coman va juca la ”echipa Armatei”: ”Ar fi perfect”

Fostul dinamovist a evoluat trei ani în Qatar, iar recent a fost acolo alături de fiul său, fan al lui Denis Alibec.

Lazăr este de părere că Florinel Coman și-a ales bine viitoarea destinație, având în vedere facilitățile pe care le ofertă Qatarul și salariul pe care acesta îl va încasa în cei patru ani pe care-i va petrece la Duhail.

”Este, practic, echipa Armatei”, a spus fostul jucător al lui Dinamo despre următoarea echipă a lui Florinel Coman.

Vali Lazăr: ”Este echipa Armatei”

„Am fost săptămâna trecută câteva zile în Qatar, cu familia. Fiul meu este mare fan Alibec, ține cu Farul. Am vorbit cu Denis să merg să-i dea un tricou, să facă o poză. Am stat de vorbă vreo 45 de minute înainte de antrenament.

L-am întrebat pe Denis dacă e adevărat cu Florinel Coman. Ar fi perfect pentru el să meargă acolo, ținând cont că are soție și fetiță și e o țară sigură, cu cele mai bune grădinițe, școli, universități din lume. Ar fi ideal pentru el, mai ales la salariul ăla. Denis mi-a zis că da, că știe și el ceva, dar nu dacă a acceptat sau nu”, a spus Valentin Lazăr, potrivit Digi Sport.

Florinel Coman (26 de ani) va părăsi astfel FCSB după șapte ani. Șeptarul formației roș-albastre a fost cumpărat în 2017 de la FC Viitorul, pentru 3 milioane de euro, devenind cel mai scump fotbalist din istoria clubului.

Coman a strâns 229 de meciuri, 61 de goluri și 62 de pase decisive, însă a cucerit doar un trofeu cu FCSB, Cupa României, în 2020. Al doilea poate veni la finalul acestui sezon, având în vedere avansul consistent al bucureștenilor în fruntea Ligii 1.

Pentru Coman ar fi al doilea titlu de campion al României din carieră, după cel cucerit cu FC Viitorul, în sezonul 2016/2017.

FCSB e aproape de titlu

FCSB are un avans de zece puncte față de următoarele două clasate, CFR Cluj și Universitatea Craiova (a doua cu un meci în plus), iar dacă va câștiga derby-ul din Gruia, de duminică, se va distanța la 13 puncte de urmăritoare.

Elias Charalambous a fost ”instalat” la FCSB în urmă cu un an, iar de atunci a prins 49 de meciuri pe banca tehnică a echipei, reușind să câștige 30 dintre acestea. Zece s-au încheiat la egalitate, iar nouă au fost înfrângeri.