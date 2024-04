După ce FCSB a făcut un pas mare spre titlu în urma victoriei contra Universității Craiova, Gigi Becali a anunțat o listă de dorințe pentru fereastra de transferuri din vară. Pe ea se află și Alexandru Mitriță, cel care a tras Universitatea Craiova după el în acest sezon, cu 13 goluri și 11 pase decisive.

Cum a ratat FCSB transferul lui Mitriță pentru o sumă modică

Mitriță a anunțat însă ferm că nu se pune problema să facă pasul vreodată la FCSB. Totuși, fotbalistul născut în Craiova a jucat pentru echipa lui Gigi Becali în 2013, când avea doar 18 ani.

În urmă cu mai bine de un deceniu, FCSB juca în Champions League și implicit în Youth League. Pentru a forma o echipă de tineret, Gigi Becali a fost nevoit să împrumute mai mulți jucători de la FC Viitorul, iar printre ei s-a numărat și puștiul Mitriță.

FCSB avea opțiunea de a-l transfera definitiv pe Mitriță, însă Gigi Becali nu a fost impresionat de cel care avea să devină star la Craiova. "Piticul" a fost văzut de omul de afaceri la un singur meci, cu Avântul Bârsana (4-0), în Cupa României.

"Eu n-am considerat vreodată (n.r - că Mitriță poate ajunge la FCSB). Cui nu-i place Mitriță? Dar Gigi a vorbit cu voce tare. Mitriță a venit alt fotbalist decât cel care a plecat. A venit parcă mult mai puternic, chiar lider. Când a plecat, era jucător bun, avea cifre, dar acum pare alt jucător.

Când mă gândesc că l-am avut în curte este incredibil. Noi l-am avut 6 luni pe Mitriță când era mic, la echipa de Youth League. La fiecare jucător luat împrumut de la Viitorul aveam clauză de cumpărare modică. Era mic, avea 18 ani. Nouă ne plăcuse foarte mult.

Țin minte că am vorbit cu el și i-am spus că va juca titular în Cupa României, cu Avântul Bârsana. Cred că pe stadionul din Berceni am jucat. I-am zis: 'Hai, mă, piticule, ia-i la mână ca să-l impresionezi pe Gigi'. Gigi nu îl știa, nu se uita la Youth League. La Youth League a jucat foarte bine. Era el, era Răzvan Grădinaru, era Hodogorea, care s-a lăsat, era Târnovan fundaș stânga. N-a fost să fie atunci pentru Mitriță, era micuț, iar după l-am văzut crescând. Și mie îmi place, cui nu-i place? Dar știu că e oltean... plus relația pe care o are cu Mihai Rotaru", a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.

Alexandru Mitriță: ”Noi voi pleca niciodată la FCSB”

Internaționalul român a fost întrebat și despre interesul celor de la FCSB. Gigi Becali a anunțat, mai în glumă, mai în serios, că și l-ar dori la echipă, dar mijlocașul a oferit un răspuns categoric.

”Le mulțumesc pe această cale, dar gândul meu este doar la această echipă. Nu voi pleca niciodată acolo”, a spus Alexandru Mitriță, la flash-interviul de după meciul cu Farul, pierdut de Universitatea Craiova, scor 1-2.