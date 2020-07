Florinel Coman, TINTA ironiilor! "Nu face fata in liga a 4-a din Franta! Da un gol jumate si nu mai prinde echipa! :)

Florinel Coman este unul dintre jucatorii pe care Gigi Becali spera sa incaseze un sac de bani.

Gigi Becali a anuntat ca in prezent nu mai are nicio oferta pentru Florinel Coman (22 de ani), dar crede in continuare in calitatile atacantului si spera sa dea lovitura cu un viitor transfer.

Jurnalistul Radu Banciu nu s-a putut abtine si l-a luat peste picior pe 'Mbappe' Coman, despre care spune ca nu ar face fata nici macar in liga a patra din Franta.

La intrebarea 'Cati bani ar da Marseille pentru Florinel Coman?', Radu Banciu a raspuns:

"Nu. Asta spun astia. Poate pentru Martigues. Sa il aduca la Marseille, sa il imprumute la Martigues, cum voiau astia de la Watford sa ii faca lui Pape Gueye, sa il imprumute la Udinese. Nu ca Udinese ar fi o echipa mai mica decat Watford.

Dar in cazul nostru, daca Florinel Coman vrea sa joace la Martigues, in National 2, in liga a patra, eu zic ca nu face fata Florinel Coman in liga a patra franceza.

Adica nu da vreo 50 de goluri intr-un campionat acolo. Mai degraba da un gol jumate, se accidenteaza in etapa a patra si dupa aia nu mai prinde echipa", a spus Radu Banciu la Look Sport.

15 goluri si 10 pase decisive are Coman la FCSB in acest sezon. 'Mbappe' este cel mai bine cotat jucator din Liga 1, fiind evaluat la 5.4 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.