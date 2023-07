Lazio i-a găsit înlocuitor lui Ștefan Radu! Câți ani are jucătorul ungur

Fundașul stânga a lăsat în spate o carieră de 19 ani, în care a fost legitimat doar la două echipe: FC Dinamo București (2006 - 2008) și SS Lazio (2008 - 2023).

După ce s-a retras, Ștefan Radu a lăsat vacant postul de fundaș stânga. Iar Lazio a început căutările pentru un nou fundaș lateral, având în vedere că Dimitrije Kamenovic e singurul jucător de care italienii dispun în banda respectivă. Fotbalist care a revenit în lot, după ce a fost trimis sub formă de împrumut la Sparta Praga.

Potrivit jurnalistului sportiv Fabrizio Romano, Lazio a pus ochii pe Milos Kerkez, fundașul stânga de origine maghiară de la AZ Alkmaar, care e cotat la 15 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, și care mai are contract cu formația din Țările de Jos până la finalul sezonului 2025/26.

Jurnalistul italian a scris pe Twitter că fotbalistul a acceptat termenii și condițiile din contractul cu Lazio. Tot ce mai rămâne e ca cele două cluburi să se înțeleagă cu privire la situația lui Milos Kerkez. În următoarea săptămână, s-ar putea finaliza mutarea, a mai transmis Fabrizio Romano pe rețelele social media.

Lazio have agreed personal terms and all details of the contract for Milos Kerkez as new left back. ????????????

Kerkez has accepted Lazio as next club while negotiation with AZ will continue next week to get it done.

Milos won’t join Benfica as they’ll sign Jurasek on €15m deal. pic.twitter.com/gW83rAC2Pl