Florinel Coman încă este la mare căutare: „L-aș lua fără discuții!” 

Florinel Coman (24 ani) nu traversează cea mai bună formă sportivă la FCSB. Prestațiile șterse și evoluțiile solide ale lui Octavian Popescu (19 ani) l-au făcut pe șeptarul roș-albaștrilor să fie a doua opțiune pentru flancul stâng.

Toni Petrea l-ar lua pe Florinel Coman la Chindia Târgoviște

Criticat de Gigi Becali (64 ani) pentru felul în care joacă, Florinel Coman este lăudat de fostul său antrenor, Anton Petrea (47 ani). Tehnicianul Chindiei Târgoviște precizează că evoluția atacantului este afectată de cele două accidentări care l-au ținut departe de teren prea multe luni. De asemenea, Toni Petrea mărturisește că și l-ar dori pe căpitanul FCSB-ului la gruparea din Dâmboviță, numai că este conștient că, deocamdată, Chindia nu și-l permite din punct de vedere financiar.

„Cu siguranță (n.r. l-ați relansa?). Cine nu și l-ar dori pe Florinel Coman? E un jucător valoros. Traversează o perioadă mai puțin fastă în cariera lui, dar fără discuții e un jucător foarte bun. Pentru că problemele medicale, cu accidentările, l-au tras în spate destul de mult.

Când ești accidentat o dată, când te accidentezi a doua oară. Ai o reținere, nu mai ești așa de convins că poți să faci anumite lucruri.

Însă calitatea și valoarea pe care le are sunt incontestabile. Fără discuții (n.r. să-l ia pe Coman la Chindia). Dar nu cred că ne permitem să-l aducem la Chindia. Nu. Din ce știu eu, nu (n.r. viață extrasportivă proastă). De ceva timp are și un copilaș și nu cred așa ceva. E familist, nu cred că mai are alte preocupări.

Îl văd puțin neîncrezător în ceea ce poate să facă el. Cu siguranță că poate mai mult, dar depinde doar de el cum se pregătește și cât de mult își dorește să revină și trebuie să muncească cât mai mult. E un jucător încă tânăr din punctul meu de vedere și poate să revină în prim-plan. Totul pleacă de la încredere”, a mai spus Anton Petrea pentru Fanatik.

În acest sezon, Florinel Coman a adunat 23 de meciuri pentru FCSB în toate competițiile, în care a marcat 3 goluri și a oferit 3 pase decisive.

Gigi Becali i-a achitat Viitorului Constanța (n.r. actuala Farul Constanța), 3 milioane de euro pentru jucător în vara lui 2017. La 5 ani și jumătate distanță, Florinel Coman este evaluat de Transfermarkt la aceeași sumă.