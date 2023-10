Cei doi au tot schimbat replici în ultimul timp, mai ales după ce Mircea Rednic l-a amenințat pe Bogdan Apostu cu faptul că-l poate demite de la Corvinul Hunedoara.

Florin Prunea intervine în scandalul Rednic - Apostu: "Îl macină și pe el"

Florin Prunea a intervenit în conflictul momentului și a subliniat că îl înțelege pe Mircea Rednic, pentru că are foarte puține victorii în ultimii ani, iar asta poate genera un stres pentru tehnicianul de la UTA.

Mai mult, Florin Prunea și-a adus aminte de momentul în care Mircea Rednic l-a dat în judecată, în urma unei declarații controversate oferite în urmă cu mai bine de trei ani. Fostul portar a câștigat atunci procesul și a cerut daune în valoare de 700.000 de euro.

„Acum mă pun și în locul lui (n.r. Mircea Rednic). Știi câte victorii are în patru ani? Are o legătură! Pentru că nu e ușor să fii antrenor. Și la problemele pe care le are. Are peste 60 de jocuri și doar 14 victorii.

Ăsta e un stres. Îl macină și pe el chestia asta, că nu mai merge treaba. Se vede că nu mai merge. Și atunci cade în partea cealaltă. Pe mine m-a dat și în judecată!

Nu am înțeles-o pe asta cu Corvinul. De ce îl dă pe ăla afară de la Corvinul? Războiul local pe care îl au ei e treaba lor. Dar asta cum că îl dă afară...”, a spus Florin Prunea la televiziunea DigiSport.

Cum a început conflictul Rednic - Apostu

Mircea Rednic, antrenorul celor de la UTA Arad, s-a plâns după ultimul meci că echipa a pierdut mai mulți jucători în această vară.

După partida cu FC Voluntari, scor 0-0, Rednic a declarat: "Doar Benga și Iacob. În rest, nimeni nu a vrut să stea, aveau salarii mari și nu au vrut să ia mai puțin. Nu e vina conducerii, nu au vrut să rămână. Unde sunt acum foștii jucători? Toți s-au dus în liga a doua pentru bani, ei au vrut bani peste tot. Eu regret un Otele, un Postolachi, un Ubbink, mie mi-a plăcut și Batha, dar dacă s-au dus după bani... s-au cheltuit mulți bani și filozofia clubului s-a schimbat. Am acceptat și nu îmi fac probleme, eu sunt responsabil pentru rezultate".

Bogdan Apostu, impresar apropiat de UTA Arad, care reprezintă câțiva jucători menționați de Mircea Rednic, susține că antrenorul minte și, de fapt, tehnicianul a fost cel care a dorit să se despartă de anumiți fotbaliști.

"Sincer, am văzut o declarație a dânsului de ieri, după meciul cu Voluntari, când s-a contrat cu suporterii. M-a deranjat că a spus anumite minciuni despre câțiva jucători pe care îi reprezint. Nu mi se pare normal, corect și firesc ca în 2023 să se mai întâmple lucrurile astea. Suporterul trebuie să știe adevărul.

A spus de Otele, de Roger, jucători aduși de mine în totalitate. Vreau să știți că Roger mai avea contract cu UTA și singura persoană care nu și-a mai dorit să rămână a fost Mircea Rednic. Băiatul a renunțat la toți banii de la UTA, avea de primit trei salarii și a plecat în Arabia Saudită, la fel ca Batha. Și Cristiano Ronaldo e în Arabia Saudită, și Reghecampf e. Nu cred că e o rușine să joci în Arabia Saudită. Am văzut că a declarat că s-au dus numai după bani. Ar fi trebuit să se lase de fotbal sau ce?

Cum adică s-au dus doar pentru bani? Și domnul Rednic a antrenat în Arabia Saudită. Lui Ubbunik și Batha nu li s-a făcut nicio ofertă de prelungire. Ba din contră, jucătorii voiau să rămână, dar nu au mai fost dorinți. Ubbink joacă în prima ligă din Olanda. Nasol, nu? Și Batha e în Arabia Saudită.

Eu n-am declarat nimic cu nea Mircea, dar de fiecare dată la două conferințe aruncă ceva despre mine. Nu știu dacă va plea de la UTA, vorbiți cu domnul Meszar", a spus Bogdan Apostu, la Digisport.