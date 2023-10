Cei doi au avut un schimb de replici, însă situația s-a intensificat. După ce Mircea Rednic a spus că îl poate scoate din peisaj de la Corvinul Hunedoara, alături de tot staff-ul tehnic al clubului, agentul FIFA Bogdan Apostu s-a aprins și a scris un mesaj pe rețelele social media în care i-a dat replica tehnicianului.

Bogdan Apostu, replică dură pentru Mircea Rednic, în urma ultimelor declarații ale antrenorului: "Ofensă grosolană" / "Multă sănătate, dar echipa e în moarte clinică"

„Trafic de influență, amenințare sau manipulare? Deși nu-mi stă neapărat în fire, mă văd nevoit să reacționez la acuzele total nefondate și aberante ale 'antrenorului'. By the way, eu nu sunt 'intermediar' așa cum s-a exprimat eronat 'antrenorul': sunt agent FIFA, acreditat, unul dintre puținii din România care a luat examenul susținut de FIFA.

Citez: 'Îi transmit un lucru, legat de Hunedoara. Un singur telefon dacă dau, el zboară de acolo cu tot cu stafful lui, cu prietenii și jucătorii lui'. 1,2,3 si….

Oameni buni, lăsați-mă pe mine, mă puteți scoate din context, dar e o ofensă grosolană adusă întregii comunități corviniste, a zecilor de mii de oameni care susțin Corvinul actual, o jignire la adresa unor entități publice, care susținut financiar această echipă din banii hunedorenilor. Îl întreb public pe domnul antrenor, finanțator sau agent, în cecalitate (exceptând-o pe cea de antrenor al lui UTA) vă suna el și pe cine, ca să îl dea afară pe Maxim (în secunda doi), un antrenor care are doar două înfrângeri în campionat în doi ani și jumătate?!

Dar și pe jucătorii actuali! În ce alitate, domnule antrenor? Așa cum eu nu mă ocup cu sisteme de joc și nu fac primul '11', nu antrenez zi de zi, nu văd unde e problema și mai ales de ce ar conta pentru un antrenor, oricare ar fi el, ce agent are fiecare jucător în parte?! Firește că nu există vreu ninteres în sensul acesta. Eu doar mi-am apărat jucătorii pe care îi reprezint, Batha și Roger, care sunt reprezentati de mine, nu de alți agenți (o altă minciună), așa cum Ubbink și Otele au fost aduși de mine în România.

Referitor la starea dânsului de sănătate, chiar îi urez din suflet multă sănătate și putere de muncă, mă bucur mult că acum e bine, deși echipa se află, încă, în moarte clinică, iar asta nu are nicio legătură cu foștii jucători, plecați demult de la echipă!”, a scris Bogdan Apostu pe Facebook.

Cum a început conflictul Rednic - Apostu

Mircea Rednic, antrenorul celor de la UTA Arad, s-a plâns după ultimul meci că echipa a pierdut mai mulți jucători în această vară.

După partida cu FC Voluntari, scor 0-0, Rednic a declarat: "Doar Benga și Iacob. În rest, nimeni nu a vrut să stea, aveau salarii mari și nu au vrut să ia mai puțin. Nu e vina conducerii, nu au vrut să rămână. Unde sunt acum foștii jucători? Toți s-au dus în liga a doua pentru bani, ei au vrut bani peste tot. Eu regret un Otele, un Postolachi, un Ubbink, mie mi-a plăcut și Batha, dar dacă s-au dus după bani... s-au cheltuit mulți bani și filozofia clubului s-a schimbat. Am acceptat și nu îmi fac probleme, eu sunt responsabil pentru rezultate".

Bogdan Apostu, impresar apropiat de UTA Arad, care reprezintă câțiva jucători menționați de Mircea Rednic, susține că antrenorul minte și, de fapt, tehnicianul a fost cel care a dorit să se despartă de anumiți fotbaliști.

"Sincer, am văzut o declarație a dânsului de ieri, după meciul cu Voluntari, când s-a contrat cu suporterii. M-a deranjat că a spus anumite minciuni despre câțiva jucători pe care îi reprezint. Nu mi se pare normal, corect și firesc ca în 2023 să se mai întâmple lucrurile astea. Suporterul trebuie să știe adevărul.

A spus de Otele, de Roger, jucători aduși de mine în totalitate. Vreau să știți că Roger mai avea contract cu UTA și singura persoană care nu și-a mai dorit să rămână a fost Mircea Rednic. Băiatul a renunțat la toți banii de la UTA, avea de primit trei salarii și a plecat în Arabia Saudită, la fel ca Batha. Și Cristiano Ronaldo e în Arabia Saudită, și Reghecampf e. Nu cred că e o rușine să joci în Arabia Saudită. Am văzut că a declarat că s-au dus numai după bani. Ar fi trebuit să se lase de fotbal sau ce?

Cum adică s-au dus doar pentru bani? Și domnul Rednic a antrenat în Arabia Saudită. Lui Ubbunik și Batha nu li s-a făcut nicio ofertă de prelungire. Ba din contră, jucătorii voiau să rămână, dar nu au mai fost dorinți. Ubbink joacă în prima ligă din Olanda. Nasol, nu? Și Batha e în Arabia Saudită.

Eu n-am declarat nimic cu nea Mircea, dar de fiecare dată la două conferințe aruncă ceva despre mine. Nu știu dacă va plea de la UTA, vorbiți cu domnul Meszar", a spus Bogdan Apostu, la Digisport.