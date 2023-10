Ți-l mai amintești pe Alex Pașcanu? Unde joacă acum și ce obiectiv are "stâlpul' defensivei României la EURO 2019

Internaționalul român Alex Pașcanu (24 de ani) a început sezonul la o echipă nouă din Segunda Division, Sporting Gijon, unde joacă titular etapă de etapă.

Om de bază al României la EURO 2019, turneul la care selecționata U21 a ajuns până în semifinale, Pașcanu nu a avut șansă în România, la CFR Cluj și FC Voluntari, și și-a relansat cariera în Spania.

Stoperul din Bârlad care a făcut duo în centrul apărării cu Ionuț Nedelcearu la turneul din Italia și San Marino evoluează în prezent pentru Sporting Gijon.

Gijon este pe locul 6 în clasament, cu 17 puncte în nouă runde, la trei puncte de liderul Espannyol Barcelona, și are drept obiectiv promovarea în La Liga.

Alex Pașcanu: "Pe viitor sper să fiu convocat la națională"

Fundaș central, Alex Pașcanu joacă și pe postul de fundaș dreapta la Sporting Gijon.

”Am început sezonul destul de bine, avem o echipă foarte bună. Suntem o echipă unită și am început foarte bine, dar mai avem multe runde. (n.r. despre gol) A fost o fază fixă și a căzut mingea acolo. Am dat la poartă și a intrat. Sunt împrumutat pentru un an. Adevărul este că m-am adaptat bine, joc pe postul de fundaș dreapta. M-am adaptat destul de repede și am început bine sezonul.

Am făcut un meci bun din punct de vedere tactic, putea să fie mai mult de 2-0. Suntem fericiți oricum că am luat toate cele trei puncte.

(n.r. despre echipa națională) Să vedem ce decizia ia, deocamdată nu mă aflu nici pe lista stranierilor. Pe viitor sper să fiu o opțiune și în noiembrie să fiu convocat.

Cred că e foarte greu să pot spune că m-am simțit altundeva mai bine (n.r. la echipa națională U21). Cred că anul și jumătate pe care l-am petrecut la calificări și la EURO a fost ceva genial. Dacă erau fanii în tribune la următorul turneu final, sigur era altfel.

Tot timpul vorbesc cei din staff cu mine și îmi amintesc de jucătorii români care au fost în Spania. La Gijon sunt doar al doilea român care joacă. Acum a venit și Ianis, Rațiu a făcut pasul la Rayo și mă bucur pentru ei”, a spus Alex Pașcanu, potrivit Digisport.