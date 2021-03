"I-ai dat putere dobitocului si sa te vezi acum!" Atac fara precedent la adresa unui conducator din Liga 1

Membru al Generatiei de Aur, Florin Prunea a trecut la munca de la birouri dupa retragere.

Fost conducator la Dinamo si Poli Iasi, Prunea a vorbit despre experienta de la Iasi si colaborarea mai putin placuta cu Adrian Ambrosie, vicepresedintele Comitetului director al clubului, pe care l-a facut praf.

"Este greu ca cineva din Iasi sa faca treaba acolo, e imposibil. Nu ai nicio sansa acolo. Acolo exista o persoana care se numeste Ambrosie. Venea pe la mine si nu ma scotea din astea... ce bun sunt, ce glaspapir imi dadea, iar dupa ce iesea din biroul meu era la primar la usa si-i spunea ce fac la club.



Dupa aceea iar venea la mine ca sa-l ajut cu deplasarile pentru echipa de fete. Primarul Chirica l-a luat pe baiatul asta cu trening si muci la nas si l-a imbracat in costum. A ajuns presedinte la un club din Liga 1. Salariul e de 4.000 de euro. I-ai dat putere dobitocului si sa te vezi acum... Ambrosie n-a condus o caruta in viata lui. El este in spatele a ceea ce se intampla la echipa.

Chestia cu nocturna nu este intamplatoare... Nimeni din cadrul clubului nu a spus nimic, doar Pancu a spus asta. S-au facut greseli mari pe toate palierele", a spus Florin Prunea, potrivit ProSport.

Echipa ieseana se afla pe ultimul loc al clasamentului din Liga 1 dupa 24 de meciuri jucate, perioada in care a strans doar 16 puncte.