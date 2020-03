Florin Prunea acuza ca exista jocuri MURDARE de culise! "Dupa meciul de la Iasi, s-a apasat pe un buton"

Directorul sportiv de la Dinamo face acuzatii dure.

Florin Prunea e de parere ca exista persoane care vor sa destabilizeze situatia de la Dinamo, cu scopul de a cumpara clubul la un pret de nimic. Ultimul scandal il reprezinta faptul ca jucatorii ar fi petrecut cu alcool si femei in hotel, dupa infrangerea cu Poli Iasi din deplasare, scor 1-0.

"Nu exista asa ceva (n.r. petrecere dupa meci), eu am stat cu Dusan pana in jur de ora 2 si ceva, am incercat sa-l fac sa se razgandeasca, dar argumentele lui sunt greu de combatut. Nu exista ce se scrie, am citit ca Dusan m-a trimis pe mine sa fac o ancheta interna, atunci, de dimineata. Nu a exista vreo discutie si nu cred ca sa intamplat ceva prin hotel. Sa petrecem pentru ce? Ca suntem afara din obiectiv? Nu exista! Repet, am stat impreuna cu Dusan si secunzii pana la 2 si jumatate.

Am ramas stupefiat cand am vazut ce a aparut vis-a-vis de ce s-a intamplat in cantomanntul din Spania, ca as fi mers la 5 dimineta la Dusan la usa, as fi dat cu pumii si l-as fi trezit din somn. Dupa meciul de la Iasi, s-a apasat un buton! Mie asa imi lasa impresia. Un buton care comanda abosult tot ce apare. Si se depaseste oprice linie pe care n-are voie nimeni s-o depaseasca. Am o relatie corecta si in regula cu presa, raspund, dar in momentul in care se intampla asa ceva, cu atacuri care n-au nimic in legatura cu sportul. Le-am spus si jucatorilor ca va fi o saptamana grea, au dreptate si suporterii, si presa, dar cand apara in spatiul public asemenea minciuni... Pentru ca si la Lazar, nu este usor cand citeste sotia. Eu il cunosc foarte bine pe Lazar, el nu consuma alcool. Petrecere cu dame in camera? Asta nu trebuie sa ramana asa, eu l-am sfatuit sa actioneze in instanta pe cine a scris despre asa ceva. Aici e vorba de familie.

Nu stiu cine comanda asa ceva, pentru ca daca as fi stiut, as fi spus. Este inadmisibil sa apara mizerii vis-a-vis de viata personala. Suntem prosti? Foarte bine, sa scrie asta: afara, demisia, plecati toti. Dar nu poti sa scrii asa ceva despre un jucator pentru care eu garantez", a spus Prunea la PRO X.