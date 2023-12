Așa cum a dezvăluit și Ioan Andone, unul dintre cei consultați de conducerea lui Dinamo, pe listă a fost și Florin Maxim (42 de ani), antrenorul celor de la Corvinul Hunedoara, revelația din Liga 2.

Chiar dacă hunedorenii nu au drept de promovare în Superliga României, Maxim a ales să rămână la Corvinul. Tehnicianul și-a explicat decizia, într-un interviu acordat pentru Sport.ro.

Pe lângă Florin Maxim, Dinamo i-a mai luat în calcul și pe Florin Bratu, Ionuț Badea și Liviu Ciobotariu. În cele din urmă s-a ajuns la croatul Zeljko Kopic (46 de ani).

Florin Maxim a dezvăluit de ce a refuzat-o pe Dinamo

„Mă bucur că cei de la Dinamo s-au gândit la mine. Aceste discuții au venit în urma rezultatelor, a muncii mele. Le mulțumesc că au apelat la mine, dar chiar avem treabă aici. Mă leagă multe de Corvinul, aici am debutat la Liga 2, plus eu sunt născut în zonă, la Brad. Am susținerea tuturor aici, toată lumea încearcă să ne ajute. Nu am de ce să plec, nu sunt condiționat de timp.

Un antrenor trebuie să-și facă mâna, iar eu sunt cumva la început de carieră. Nu mă grăbesc, sincer îți zic. Dacă muncești bine, ofertele vor veni”, a spus Florin Maxim, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Sport.ro.

Dinamo va mai disputa două meciuri până la finalul anului calendaristic, cu FC Botoșani (deplasare) și cu FC Voluntari (acasă). Cu șase puncte în aceste două partide, ”câinii” pot spera din nou la salvarea de la retrogradare.

În iarnă se anunță o campanie impresionantă de transferuri la echipa din ”Ștefan cel Mare”, după care va urma un program dificil. Primul meci al ”roș-albilor” din 2024 va fi la Ploiești, cu Petrolul, după care vor urma Rapid (acasă), FCU Craiova (deplasare) și Farul Constanța (deplasare).