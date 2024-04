Florin Maxim a explicat de ce a refuzat-o pe Dinamo

Divizonara secundă a trecut în fazele eliminatorii ale competiției de CFR Cluj (4-0) și FC Voluntari (3-1), iar în finală ar urma să joace cu învingătoarea dintre Universitatea Cluj și Oțelul Galați.

Chiar dacă echipa sa nu are drept de promovare în prima ligă, Maxim poate ajunge în Europa cu Corvinul Hunedoara dacă va câștiga Cupa României.

În iarnă, tenhicianul a avut ocazia de a pleca de la Corvinul Hunedoara, după ce Dinamo s-a despărțit de Ovidiu Burcă. ”Roș-albii” l-au vrut pe Maxim, dar s-au lovit de refuzul acestuia, iar acum antrenorul și-a explicat decizia.

Florin Maxim: ”Nu e momentul meu”

”Am simțit că nu e momentul meu, iar în meseria asta nu e loc să te aventurezi. Mi-am făcut pașii corecți, zic eu. Am fost antrenor secund, am promovat cu Șelimbăr, am venit în acest proiect, chiar dacă nu mi-a fost ușor și am câștigat toate meciurile în primul an, mai puțin ultimul meci.

Puneți-vă în pielea mea, cum a fost să pierzi totul în ultimul meci. Am trecut peste, ne-am dus mai departe și cred că oamenii care mi-au dat credit după un an ratat nu meritau să-i las.

Vă dați seama că erau mai mulți bani. N-o să mă îmbogățesc, vreau să fac pașii corecți. Am stat în vestiare de Liga 1 și nu sunt niște balauri, ci niște jucători inteligenți, care vor să câștige, la fel ca antrenorul”, a spus Florin Maxim, la Digi Sport.

Corvinul Hunedoara, în Liga 2

Corvinul Hunedoara se clasează pe locul trei în play-off-ul eșalonului secund cu 42 de puncte. În partea a doua a campionatului, echipa lui Florin Maxim a înregistrat o victorie, două remize și un eșec.

Pentru hunedoreni urmează meciul cu CS Mioveni de sâmbătă, 20 aprilie, de la ora 12:30, în etapa cu numărul cinci din liga secundă.