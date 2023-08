Florin Gardoș a îndreptat un mesaj spre Adrian Mititelu

Echipa lui Cristiano Bergodi ocupă locul 7, cu 8 puncte, golaveraj 9-7, în timp ce formația lui Adrian Mititeluj se situează pe locul 11, cu 6 puncte, golaveraj 11-13.

După plecarea lui Nicolae Dică, FCU Craiova e condusă de tandemul Florin Drăgan - Dan Vasilică, oameni pe care mizează Adrian Mititelu. Florin Gardoș, fost jucător la CS Universitatea Craiova, gruparea patronată de Mihai Rotaru, critică felul în care omul cu bani de la FCU alege să schime antrenorii.

Gardoș critică tactica lui Mititelu

FCU s-a transformat, ca și alte echipe, într-un malaxor de antrenor. Gardoș apreciază strategia coerentă a lui Mititelu în privința investițiilor în moderna bază de pregătire, însă nu e de acord cu optica omului de afaceri când vine vorba despre "răbdarea" pe care o are cu antrenorii aleși.

“Referitor la domnul Mititelu, eu jucând la cealaltă echipă din Craiova, îi apreciez și îi respect. Dar nu are cum să nu-mi pară rău de domnul Mititelu când mă gândesc prin câte a trecut în 15 ani de fotbal. A ajuns la închisoare, a băgat o grămadă de bani în baza de pregătire, nu am fost acolo, dar am înțeles că e ceva impresionant.

Și să vii să te sabotezi… pentru că el asta face. Își sabotează practic investiția. E chiar trist și îmi pare rău de ce se întâmplă acolo. Nu cred că are șanse să facă performanță în ritmul acesta”, a declarat Florin Gardoș, potrivit Fanatik.

FCU Craiova - Rapid București, LIVE TEXT de la ora 21:30 | Meci tare în Superliga României

După șase etape disputate până acum în primul eșalon al României, echipa pregătită de Cristiano Bergodi se află pe locul șapte cu opt puncte. În consecință, giuleștenii au înregistrat două victorii, două rezultate de egalitate și două înfrângeri.

De cealaltă parte, FCU Craiova se situează tot în a doua jumătate a clasamenttului, dar pe locul 11 cu șase puncte. Astfel, trupa din Bănie a obținut până acum două vicorii și patru înfrângeri.