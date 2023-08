Dragomir a precizat faptul că Pițurcă i-a spus despre Gigi Becali că în anumite situații latifundiarul din Pipera, patronul clubului de fotbal FCSB, are dreptate, iar în altele nu.

Dumitru Dragomir a dezvăluit ce a remarcat Victor Pițurcă la Gigi Becali

Fostul șef LPF a precizat că Victor Pițurcă s-ar fi referit la lucruri în ce privește disciplina la club

„Uite, eu aseară am stat de vorbă cu Pițurcă. Știi ce mi-a zis? ‘Bă, în multe privințe are dreptate Gigi! În altele nu!’. Mi-a zis că în altele nu are dreptate, dar la unele da! Nu vreau să spun.

Lucruri de disciplină, dar nu e bine să le spui și nici pentru fotbaliști. Sunt oameni și ei! Și să îți mai spun o chestie. Sancționăm fotbaliștii care beau o sticlă de vin și astea…

În decursul istoriei, cei mai mari fotbaliști ai acestei țări au jucat până la peste 35 de ani cei care au mai băut și un șpriț”, a spus Dumitru Dragomir, potrivit Fanatik.

Mihai Stoica, anunț important despre FCSB cu privire la fereastra de transferuri

Mihai Stoica a vorbit despre această perioadă de mercato și a remarcat faptul că vicecampioana României nu va mai efectua nicio mutare. Oficialul roș-albaștrilor a precizat că lotul actual al lui Elias Charalambous e suficient.

„Lotul actual e suficient. Să luăm de la mijloc în sus, să nu mai vorbim despre mijlocaşul central. Joacă cinci jucători de la mijloc în sus, în afară de mijlocaşul defensiv. Au plecat doi acum, Gheorghe şi Cordea, plus Edjouma şi Creţu”, a spus Mihai Stoica, potrivit OrangeSport.

