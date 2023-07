Chiar dacă Dinamo a pierdut primele două meciuri din acest sezon de Superligă, elevii lui Ovidiu Burcă au reușit să lase o impresie bună în rândul oamenilor importanți din fotbalul românesc.

Triplu campion al României cu Dinamo, Florentin Petre l-a remarcat pe Costin Amzăr (20 de ani), titularul lui Dinamo pe postul de fundaș stânga.

Și Dumitru Dragomir, fostul șef al LPF, a vorbit în termeni laudativi despre internaționalul de tineret. Amzăr a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Dinamo în sezonul precedent, când echipa a reușit să revină în Superligă, după un singur an petrecut în Liga 2.

Florentin Petre are un remarcat: ”L-am admirat de când a apărut”

„Nu am văzut primul meci, am fost plecat și n-am avut unde. Am înțeles că nu a jucat rău nici atunci. Am văzut doar al doilea meci (n.r. - cu FCSB). Dinamo este încă în căutări, să nu uităm problemele pe care le-a avut și promovarea asta extraordinar de frumoasă pe care au reușit-o copiii ăștia. Mi se părea normal să se întâmple lucrul ăsta, ținând cont de atitudine și de felul în care s-au comportat în Liga 2.

Dar Liga 2 nu se compară cu Liga 1. În momentul în care ai intrat în Liga 1, lucrurile se schimbă, jucătorii se schimbă. Se pare că mai au nevoie de câțiva jucători de calitate. Ținând cont că nici nu au avut voie să facă transferuri, este de înțeles. Dar cu siguranță lucrurile nu vor sta așa, îmi doresc din toată inima ca ei să adune puncte pentru acești suporteri minunați.

E o diferență mare! Și de la Liga 3 la Liga 2 la fel. Este alt ritm. Îl cunosc foarte bine și pe Ovidiu, am văzut atitudinea lui și dorința asta nebună de a câștiga meci de meci.

Mie-mi place Amzăr. Este un jucător bun, pe care l-am admirat încă de când a apărut. Un jucător de viteză, probabil că se aseamănă cât de cât cu mine. Să nu uităm că suntem încă la început și îmi doresc din toată inima să realizeze mult mai multe lucruri frumoase. Din ce văd, potențial ar fi”, a spus Florentin Petre, în dialog cu Sport.ro.

Fundașul stânga de 1,70 a fost titular în majoritatea partidelor în echipa lui Ovidiu Burcă și a reușit, de cele mai multe ori, să impresioneze.

Cu 5 selecții la naționalele de juniori ale României, Amzăr mai are contract cu Dinamo până în 2027, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

Ce urmează pentru Dinamo în Superligă

După Universitatea Craiova și FCSB, Dinamo va juca împotriva celor de la Sepsi, pe teren propriu, după care se va deplasa la Mediaș pentru duelul cu Universitatea Cluj.

În etapa a cincea, Dinamo va juca din nou pe teren propriu, cel mai probabil tot pe ”Arcul de Triumf”, în compania celor de la FC Botoșani.