Cum a fost interpretat gestul lui Florinel Coman din timpul derby-ului cu Dinamo: "Are un umor ieșit din comun"

La un corner de-al roș-albaștrilor pe care se ducea să îl execute Florinel Coman, unul dintre fani a aruncat chiar cu telefonul în el.

Jucătorul a ridicat telefonul, l-a deblocat și și-a făcut un selfie. Ulterior a venit Neluț Roșu și i-a luat din mână dispozitivul, pe care i l-a înapoiat suporterului.

Cum a explicat Mihai Stoica gestul lui Florinel Coman

Oficialul vicecampioanei României a dezvăluit că mijlocașul echipei are un umor aparte, despre care puțini știu, și a oferit câteva exemple din interior.

"Numai el putea sa facă aşa ceva. El e un tip spumos. Are un umor pe care prea puţini ştiu că îl are. Lui Ovidiu Popescu îi spune Bîrligea, lui Vali Gheorghe îi spune Lucescu. Coman are un umor ieșit din comun. E excepțional. Eu mă bucur că înainte ca el să înceapă perioada asta, care sperăm să nu se mai termine, am atras atenția ca Florinel va deveni în scurt timp un jucător care o să fie imposibil să înceapă naționala fără el.

Vreau doar să fie sănătos. Nu există meci în care să fie slab. El tot ce face e exploziv. Nu poate juca 90 de minute pentru că el tot ce face e exploziv. El are alt stil faţă de Octavian Popescu. E mult mai bine să joace 70-75 de minute, 100% pentru că acum chiar avem variante. Chiar suntem bine acum", a declarat MM Stoica la Orange Sport.

