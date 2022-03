"Filosofia germană!" Ce a declarat Mihai Stoica după încă o victorie "marca" Reghecampf

Elevii lui Laurențiu Reghecampf, care au avut o serie neagră în urmă cu două săptămâni, și-au revenit și au ajuns la a șaptea victorie consecutivă din campionat, după triumful cu FC Argeș, 3-0, vineri seara. Deși au ieșit din lupta pentru titlu, Craiova luptă pentru locul doi și pentru Cupa României în acest sezon.

Mihai Stoica, managerul general al FCSB, se teme de Craiova lui Reghecampf, deoarece echipa are un nucleu bun, iar evoluțiile echipei se îmbunătățesc de la meci la meci.

"Indiscutabil se vede mâna lui Reghe. Creşte de la meci la meci. S-au creat automatisme, Reghe avea nevoie de timp. Are şapte victorii consecutive. Craiova a început cu 3 jucători sub 21 de ani, a intrat pe parcurs Baiaram. Văd Craiova jucând mult mai bine decât înainte. Are nişte probleme, le lipsesc fundaşii centrali titulari.

Craiova joacă, ajunge uşor la poartă. Lucrează faza de atac. Filosofia germană, acolo a învăţat. Mie îmi place cum arată Craiova", a spus Mihai Stoica, la Telekom Sport.

Universitatea Craiova - FC Argeș 3-0

Universitatea Craiova: Pigliacelli – Vătăjelu (Conte ’76), Papp, Screciu, Bancu – Mateiu (Roguljic ’76), Nistor - Cîmpanu (Bic ’69), Gustavo, Ivan (Baiaram ’65) – Markovic (Koljic ’65). Antrenor: Laurenţiu Reghecampf.

FC Argeş: Greab – Viana (Boldor ’46), Dobrosavlevici, Miguel, Latovlevici – Dumitru (Isfan ’46), Meza Colli, Şerban (Raynov ’44), Dumitraşcu – Said (Fatai ’74), Ganea (Muşat ’74). Antrenor: Andrei Prepeliţă.

Cartonaş roşu: Latovlevici ‘71

Clasament

1. CFR Cluj – 38 de puncte

2. FCSB – 31

3. Universitatea Craiova – 30

4. Farul Constanţa – 24

5. FC Voluntari – 24

6. FC Argeş – 24