Pentru sezonul viitor, formația va fi pregătită de Joao Janeiro (41 de ani), portughezul fiind prezentat în cadrul unei conferințe de presă la care a participat și Adrian Mititelu.

"A venit momentul să ne cunoaștem cu noul antrenor de la FCU 1948, fosta FC Universitatea, fosta Universitatea, fosta Știința.

Am onoarea să vi-l prezint pe Joao Janeiro. Mai sunt și alte prenume, dar pentru noi este JJ. Sau Jiji. Jiji, nu Gigi. Am încheiat un contract pentru doi ani, adică pentru un an, plus un an.

Sper să avem o colaborare mai lungă. Vreau să consider că de data asta am găsit un antrenor potrivit pentru ceea ce ne dorim. E tânăr și bine pregătit. Cred că se va mula pe proiectul nostru. Are libertate, putere de decizie și un plan bine stabilit. Și sper să aibă și șansă.

Am pus lucrurile la punct, știm ce avem de făcut. Sper ca decizia să fie una potrivită. Eu sunt foarte foarte optimist", a spus patronul echipei.

Primele declarații ale lui Joao Janeiro



"În primul rând vreau să-i mulțumesc domnului Mititelu pentru că a avut încredere în mine. Văd un club bine organizat. Condițiile sunt incredibile. După o analiză amănunțită, cred că e un club bun la care să lucrezi. Sunt foarte mândru că reprezint aceste culori.

Știu că sunt 6-7 echipe care se bat la titlu. E un campionat cum nu vezi în Europa. În alte campionate sunt doar 2-3 echipe care se bat la titlu.

Am văzut meciul cu CFR Cluj. Echipa a luptat foarte mult. Dar sunt lucruri pe care echipa nu le poate controla (n.r. referitor la arbitrajul lui Kovacs). În sezonul viitor vom da tot ce avem mai bun în fiecare meci, la fiecare antrenament", a spus Janeiro.