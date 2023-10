Reacția lui Elias Charalambous după Oțelul - FCSB: "Nu trebuie să vorbim despre nume"

FCSB a deschis scorul prin Alexandru Băluţă (76), cu un şut cu exteriorul. Oţelul Galați a reuşit egalarea în minutul 90, prin Ariel Lopez, cu o lovitură de cap.

Joyskim Dawa a marcat spectaculos, cu o reluare acrobatică pe spate, dar golul a fost anulat pentru o presupusă ieşire a mingii în afara terenului la centrarea lui Cristian Ganea.

Clasament grupa C

1. Oţelul Galaţi 4 puncte (2 meciuri)

2. FCSB 4 puncte (2 meciuri)

3. FCU Craiova 1 punct (1 meci)

4. Dinamo 1 punct (1 meci)

5. FC Bihor 0 puncte (1 meci)

6. SCM Zalău 0 puncte (1 meci)

Ce a spus Elias Charalambous după remiza cu Oțelul Galați

"A fost un meci greu, am venit să câștigăm. Am fost informat că reușita lui Dawa a fost validă. Iar am primit gol din fază fixă, în finalul partidei. Mai avem un meci în Cupă, acum urmează cel din campionat, care este important. Meciul cu Rapid e un derby, un meci de trei puncte, important pentru fanii noștri.

E ceva ce trebuie să analizăm (n.r. - golurile pe final), nu ar trebui să ajungem în această situație, ar trebui să marcăm mai mult. Trebuiem să fim mai atenți la fazele fixe. Știm că trebuie să ne îmbunătățim nivelul de joc, astăzi a fost un meci diferit, au fost multe schimbări.

Când jucătorii sunt schimbați, e normal să nu fie fericiți. Trebuie să manageriem aceste meciuri, avem următorul duminică. Am discutat înainte că o să fie anumite schimbări la pauză. Nu cred că trebuie să vorbim despre nume, ci trebuie să ne îmbunătățim nivelul ca echipă.

În prima repriză nu am jucat prea bine, am întâlnit un adversar care este compact, se apără foarte bine pe teren propriu", a declarat Elias Charalambous, la finalul partidei.