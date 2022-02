FCSB nu este singura care vrea în Ghencea! Încă un club a depus cerere ca să joace pe noul stadion

FCSB și-ar dori să revină pe stadionul din Ghencea, însă sunt șanse mici ca acest lucru să se întâmple din cauza rivalității dintre clubul lui Becali și CSA.

O altă echipă din România vrea să profite de situație și încearcă să ajungă în Ghencea.

Concordia Chiajna ocupă locul patru în clasamentul Ligii 2 și luptă pentru promovarea în prima ligă. Ilfovenii au depus o cerere pentru a putea disputa meciurile de pe teren de pe teren propriu, în cazul unei promovări în Liga 1, pe noul stadion din Ghencea.

„Da! E adevărat, am trimis această solicitare pentru a trece stadionul Steaua în dosarul de licențiere. Așa prevede regulamentul, iar noi, în momentul de față, în cazul în care o să promovăm, avem această problemă cu gazonul sintetic. Cum stadionul Steaua este cel mai aproape, ne-am orientat spre această variantă și ne-am interesat, în scris, de posibilitatea de a putea trece arena ca variantă pentru terenul propriu.

E adevărat, înainte de a lua o decizie, un factor important este și costul. O să verific, joi, la club, ce răspuns am primit. La fel, am găsit înțelegere și la Clinceni, după ce am discutat cu domnul primar Budeanu”, a spus Cristi Tănase, potrivit PlaySport.

100.000.000 a costat construcția stadionului Steaua

Construcţia noii arene din Bulevardul Ghencea a demarat în februarie 2018 şi s-a încheiat în noiembrie 2020. Costurile lucrărilor se ridică la 407.353.320 lei, aproximativ 81 de milioane de euro.

Stadionul Steaua are o capacitate de 31.254 locuri şi îndeplineşte criteriile impuse de UEFA pentru derularea de competiţii sportive pentru nivelul de clasificare UEFA 4.