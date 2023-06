FCSB a ratat titlul în Superliga României pentru al optulea an consecutiv. Cu toate astea, roș-albaștrii au „recuperat” un jucător extrem de important, care a fost decisiv în acest sezon. Este vorba despre Florinel Coman (25 ani), care pare să fi revenit la forma jucătorului pe care Gigi Becali spera să obțină peste 20 de milioane de euro în urmă cu câțiva ani.

Florinel Coman l-a „speriat” pe Marius Șumudică

Fotbalistul s-a antrent intens, iar acest lucru s-a văzut, Coman fiind unul dintre cei mai buni jucători din acest sezon. Marius Șumudică a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Florinel Coman, pe care îl consideră ca fiind cel mai bun jucător din Superligă, dezvăluind că l-a „șocat” când s-a întâlnit cu el și i-a remarcat transformarea fizică.

„Florinel este cel mai bun jucător din campionat la ora actuală. De departe! Este într-o creștere vizibilă din toate punctele de vedere.

Să vă dau un exemplu. M-am întâlnit cu el întâmplător și am purtat o discuție de o jumătate de oră. La început îmi dădea impresia unui tip introvertit, care n-are dialog, n-are cuvinte. Dar este un băiat extrem de inteligent. Vă dau cuvântul de onoare, nu mi-a venit să cred.

Am purtat discuții despre mai multe domenii, nu neapărat despre fotbal. E un băiat care s-a așezat la casa lui. Mi-am dat seama cât este de matur în momentul de față.

M-am speriat de picioarele pe care le are. Vă dau cuvântul de onoare, m-am speriat! Venise după antrenament, era prânz, și m-am speriat când am văzut ce picioare are. Am zis că nu se poate, că e transformat. 'Nu văd bine?!'

FCSB a câștigat un jucător extraordinar. Dacă-l va pierde va fi un mare minus”, a declarat Marius Șumudică la Digi Sport.

Cifrele lui Florinel Coman

Florinel Coman și-a făcut junioratul la Luceafărul Brăila și la Academia lui Hagi. La nivel de seniori, a evoluat pentru FC Viitorul Constanța (2016 - 2017) și pentru FCSB (2017 - prezent).

FCSB: 195 meciuri jucate, 44 goluri marcate, 51 assist-uri

FC Viitorul Constanța: 47 meciuri jucate, 6 goluri marcate, 8 assist-uri