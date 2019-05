Cate goluri trebuie sa dea Mbappe in ultima etapa din Franta pentru a-l depasi pe Messi in clasamentul pentru Gheata de Aur. Argentinianul a jucat astazi ultima partida a sezonului

Leo Messi este favorit la castigarea celei de-a 6-a Ghete de Aur din cariera sa.

Leo Messi poate castiga cea de-a 6-a Gheata de Aur din cariera. Conditia este ca francezul Mbappe sa nu dea mai mult de patru goluri in ultima etapa din Franta, in meciul pe care PSG il va disputa impotriva lui Reims.

Leo Messi a marcat astazi o dubla in egalul Barcelonei cu Eibar, scor 2-2, si a ajuns la 36 de reusite stagionale. Mbappe, care a marcat si el doua goluri cu Dijon, are 32 de reusite in actuala stagiune din Ligue 1.

Clasamentul actualizat pentru Gheata de Aur



1. Leo Messi - 36 goluri

2. Kylian Mbappe - 32

3. Fabio Quagliarella - 26

4. Mbaye Diagne - 30 (campionatul Turciei are un coeficient mai slab)

5. Robert Lewandowski - 22

6. Duvan Zapata - 22

7. Pierre Emerick-Aubameyang - 22

8. Sadio Mane - 22

9. Mohamed Salah - 22

10. Dusan Tadic - 28 (campionatul Olandei are un coeficient mai slab)