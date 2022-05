FCSB ar putea rămâne fără antrenor! Toni Petrea și Becali, discuție hotărâtoare după meciul cu CFR. Anunțul făcut de MM

MM Stoica, managerul general al FCSB, a anunțat că tehnicianul va avea o discuție cu patronul vicecampioanei după care se va decide dacă va continua sau nu alături de „roș-albaștri”.

Toni Petrea, dorit în continuare pe banca FCSB-ului

Potrivit oficialului clubului din Berceni, fanii și-ar dori ca Toni Petrea să continue la FCSB, asta contrar acțiunilor din urmă cu doar câteva luni, când i-au cerut demisia antrenorului.

„Dacă se înțeleg, bine, dacă nu, să căutăm antrenor, ce să facem? Eu l-am simțit că va continua. Eu am vorbit cu Gheorghe Mustață care e vorba a zeci de mii de suporteri și ei își doresc foarte mult ca Toni să continue, ceea ce e foarte important, pentru că au fost reacții lor împotriva lui Toni. Am mai spus, erau reacții cu manta, la adresa lui Gigi.

Eu aștept să îmi spună ce au discutat. Acum, după meciul cu CFR, vor discuta. Eu nu am nicio variantă pregătită, niciun plan B. Eu îmi doresc să rămână Toni și să mai crească Pintilii, dar o să mai dureze câțiva ani până când o să aibă și el licența. Pe Pintilii îl văd peste 2-3 ani pregătit. Fără licență știi cum este? Poenaru poate, Croitoru poate, la noi nu poate nimeni... cu Rădoi am plătit 50.000 de euro amendă atunci, în 2015. La noi nu prea se poate, nici cu COVID-ul... i-am rugat să-l lase pe Pintilii să dea indicații, că Toni are COVID”, a spus MM Stoica, la Orangesport.

24 de meciuri a strâns Toni Petrea pe banca FCSB-ului în acest sezon, acumulând o medie de 2.21 puncte pe meci.