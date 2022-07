Noua echipă a lui Mihai Teja vrea să repete isprava ”Ngadeu” și este gata să facă un transfer pe aceeași rută. Amougou Nkoa, un fundaș central din Camerun, de 22 de ani, este în probe la echipa lui Valeriu Iftime.

Fotbalistul provine din divizia a patra din Germania, de la echipa Rot-Weib Erfurt, pentru care a evoluat în 27 de meciuri în sezonul precedent. Traseul este identic cu cel al lui Ngadeu, transferat gratis, de la echipa secundă a lui Nurnberg.

Mihai Teja transferă și un albanez

Un alt fundaș central ce va semna cu FC Botoșani este Kristi Marku. Fundașul central de 27 de ani este cotat la 175.000 de euro de Transfermarkt. Teuta, Rosengard, Honved, Flamurtari, Partizani, Lushnja, Ferizaj, Pyunik Yerevan, Trans Narva și Kukesi sunt echipele din caroera lui.

Marku are 2 selecții pentru naționala U21 a Albaniei. FC Botoșani mai are un albanez în lot, Enriko Papa. De altfel, clubul moldav are o pasiune pentru albanezi. Până în această vară, pe „Municipal” a evoluat și Realdo Fili.