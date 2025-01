Farul - UTA

Gheorghe Hagi, managerul tehnic al Farului, nu se va putea baza în meciul cu UTA pe Nedelcu și Gustavo Marins, dar are un lot care îl face să spere la cele trei puncte. Întâlnește o formație care evoluează foarte bine în deplasare, condusă de fostul său coleg de la națională, Mircea Rednic. Hagi nu a renunțat la obiectivul de a se califica în play-off-ul Superligii, deși în primele 21 de etape echipa sa a avut evoluții oscilante.

Pe final de 2024 a revenit după o perioadă lungă de refacere și Ionuț Larie, unul dintre cei mai valoroși stoperi din campionatul intern.

"Pregătirea pe care am făcut-o la Constanța și meciul amical au mers bine. Am avut condiții în cantonament și am făcut ce trebuia. Ne așteaptă nouă meciuri foarte importante. Trebuie să le luăm pe fiecare în parte, primul e acasă cu UTA. E clar că ne gândim doar la cele trei puncte și trebuie să jucăm foarte bine. Știm că întâlnim un adversar care evoluează foarte bine în deplasare, unde a realizat rezultate deosebite. Va fi greu, dar trebuie să avem capacitatea să facem fotbalul nostru. UTA stă bine în teren, e puternică și trebuie să avem capacitatea să-i desfacem sistemul defensiv", a declarat Gheorghe Hagi, într-o conferință de presă.