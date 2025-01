Pe vremuri, jurnalismul, inclusiv cel sportiv, presupunea să ai o conduită ireproșabilă în fața camerelor și un ton adecvat pentru a relata ce se întâmplă. Astăzi, din păcate, lucrurile s-au schimbat în rău. Scandalul de la Australian Open 2025, despre care sport.ro a scris pe larg aici, dovedește această schimbare în rău.

Și a fost nevoie de un protest al lui Novak Djokovic (37 de ani, 7 ATP), pentru ca omul care a dat naștere la acest caz revoltător, jurnalistul Tony Jones (foto), să realizeze că a greșit. Acum, el a venit cu scuzele de rigoare pentru derapajaul său, la microfonul postului Channel 9.

Întrebat de Saša Ozmo, ziarist sârb de la Sportklub, ce a stat în spatele glumelor sale, Tony Jones a insistat că a avut acel comportament infantil, întrucât emisiunea la care participă e una de divertisment.

„Din păcate, glumele mele au fost interpretate, în mod greșit, ca un atac asupra lui Novak. N-a fost cazul pentru așa ceva. De când a început turneul, am glumit întruna cu fanii sârbi și, ce am strigat la microfonul Channel 9 a fost, pur și simplu, o continuare a acestor glume. Sau, cel puțin, așa am crezut eu. Dacă urmăriți emisiunea noastră matinală, o să înțelegeți ce facem acolo. În niciun caz, n-am intenționat să-i jignesc pe fanii sârbi sau să-l jignesc pe Novak. Și chiar îmi cer scuze pentru ce s-a întâmplat“, a declarat Tony Jones (63 de ani).

În următorul său meci de la Australian Open 2025, Novak Djokovic îl va înfrunta pe Carlos Alcaraz (Spania, 21 de ani, 3 ATP), în sferturi. Partida va avea loc, marți, ora urmând a fi anunțată, ulterior.