Farul - FCSB | Ce i-a pregătit Louis Munteanu echipei lui Elias Charalambous 

Louis Munteanu spune înaintea partidei cu FCSB că nu țintește neapărat să marcheze contra formației lui Elias Charalambous și lasă de înțeles că se va bucura la fel și dacă va oferi un assist. Atacantul care a impresionat etapa trecută în Giulești, 2-1 cu Rapid (dublă Munteanu), susține că în play-off exprimarea sa în teren a crescut.

"Am jucat foarte bine cu Rapidul și sper să am și la această partidă aceeași evoluție. Nu contează dacă voi marca, vreau doar să-mi ajut echipa și să luăm cele trei puncte. Se pare că în play-of joc mai bine. Mă bucur că am început așa această fază a campioatului și sper să continui pe această linie", a declarat Louis Munteanu, înaintea partidei Farul - FCSB, programată de la 21:00, la Ovidiu.

Farul - FCSB | Echipe probabile

Buzbuchi - Boli, Larie, M. Popescu, Cr. Ganea - Vînă, Queiros, Grameni - Deaconu, L. Munteanu, I. Cojocaru

Târnovanu - V. Crețu, Ngezana, Dawa, Radunovic - Lixandru, Șut, Olaru - Alex Băluță, Oct.Popescu, Coman

Gheorghe Hagi vs FCSB în toate competiţiile: 31 de jocuri - 7 victorii - 4 remize - 20 înfrângeri.

Niciunul dintre cele 31 de dueluri nu s-a terminat fără gol marcat. În schimb, în 16 dintre aceste partide s-a înscris de cel puţin 3 ori. 40 de jucători a utilizat Farul pe durata acestui sezon, dintre care 22 au contribuit la reuşitele dobrogenilor cu cel puţin un gol şi / sau o pasă decisivă, scrie site-ul LPF.

În cazul în care va fi utilizat, Alexandru Buzbuchi va bifa meciul cu numărul 100 pe prima scenă. FCSB s-a bazat pe 30 de fotbalişti, Ştefan Târnovanu fiind singurul integralist.