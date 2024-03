Ce a avut de zis Dan Alexa, după ce a preluat o echipă aproape retrogradată în Liga 3

"Chirurgul" a recunoscut că situația echipei este complicată, având doar 6 meciuri pentru a recupera 8 puncte și a evita retrogradarea.

Dan Alexa:" E un lot de jucători care îmi dă speranțe"

Cu toate acestea, antrenorul este optimist și spune că are încredere în jucătorii săi și în șansele echipei, chiar dacă puțini le acordă șanse. În ciuda presiunii și a dificultăților, Alexa subliniază importanța de a nu face pași greșiți și de a continua lupta până la final.

“Condițiile sunt foarte bune. E un lot de jucători care îmi dă speranțe. Din păcate, mai sunt 6 meciuri și noi trebuie să recuperăm 8 puncte. Este o situație foarte dificilă. Dar eu cred că au venit jucători buni iarna asta, din păcate n-au reușit să creeze omogenitate, iar lucrul ăsta s-a văzut pe finalul returului.

O situație grea, e o provocare într-adevăr. Cred că e cea mai grea provocare pe care am avut-o. Cred că e mai grea și decât cea în care am fost la Poli. Acum e timpul foarte scurt, sunt puncte puține. Dar am încredere că se poate, deși puțină lume ne dă șanse. Ne luptăm, avem șanse matematice. Nu trebuie să facem pași greșiți. Noi cu Viitorul Pandurii ne luptăm.”, a declarat Dan Alexa, pentru Sport Total.

Cu Rapid până la moarte

De asemenea, Dan Alexa și-a exprimat susținerea pentru echipa sa de suflet, Rapid București, dorindu-și ca aceasta să câștige campionatul. Cu toate că recunoaște că FCSB este favorita clară, el apreciază creșterea și evoluția echipei Rapid în acest sezon, subliniind că au toate ingredientele necesare pentru a se bate constant la titlu în viitor.

"FCSB e favorită clar. Problema nu e că poate să-i bată Rapidul de două ori, că poate să-i bată. Problema e că nu văd nicio echipă în Play-Off-ul ăsta care să câștige 3 meciuri la rând. Șapte puncte sunt foarte multe. Sincer, cred că e greu ca FCSB să mai piardă titlul.

Personal, mie îmi place Rapidul și mi-ar plăcea să câștige campionatul. Am jucat acolo, am antrenat acolo și m-am simțit foarte bine. Au o creștere fireasă și corectă. Sezonul ăsta au arătat mai bine decât sezonul trecut, se bat la campionat. Au galerie, au stadion nou, au patron serios, au antrenor bun, cumpără jucători și, cu siguranță, de acum înainte se vor bate mereu la titlu.”, a mai adăugat "chirurgul".

Deși se află într-o situație dificilă cu CS Tunari, Dan Alexa rămâne un susținător al fostei sale echipe și speră ca Rapid să obțină succesul dorit la finalul sezonului.

Clasament Liga a 2 a (Play-out)