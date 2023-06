Farul Constanța are o ofertă din Premier League pentru Andrei Borza!

Om de bază în echipa lui Gică Hagi care a cucerit titlul, Borza este propus de tot mai multe voci la naționala de seniori a României. De asemenea, fundașul stânga provenit din Academia Hagi se află și pe lista mai multor cluburi din străinătate.

După ce s-a zvonit că PSV Eindhoven este interesată de serviciile sale, în cursa pentru transferul lui Borza a intrat și un alt club important.

Fulham, din Premier League, a trimis o ofertă de două milioane de lire sterline pentru internaționalul de tineret (aproximativ 2,3 milioane de euro), notează Sky Sport.

În sezonul precedent, Borza a fost om de bază pentru campioana Farul Constanța. A prins 36 de partide în toate competițiile, reușind să marcheze de trei ori și să ofere trei pase decisive.

