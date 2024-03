Ce antrenor a recomandat Pep Guardiola pentru FC Barcelona

Campioană în sezonul precedent din La Liga, Barcelona este pe locul trei în campionat, la opt puncte distanță de rivala Real Madrid, iar în UEFA Champions League este calificată în optimi și va juca pe teren propriu în returul cu Napoli. În tur a fost 1-1.

Barcelona s-a arătat dispusă să-l păstreze pe actualul tehnician, dacă Xavi va reveni asupra deciziei, dar în același timp gruparea catalană caută un alt antrenor care să preia echipa din sezonul următor.

Pep Guardiola, antrenor pe Camp Nou între 2008 și 2012, le-a spus deja șefilor campioanei Spaniei cu ce antrenor ar trebui să negocieze.

Potrivit Mirror, managerul lui Manchester City l-a recomandat pe Roberto De Zerbi (44 de ani), omologul său de la Brighton și fostul jucător de la CFR Cluj.

Rămâne de văzut dacă Brighton ar fi dispusă să renunțe la serviciile antrenorului italian, având în vedere că acesta mai are contract cu ”Pescărușul” până în 2026.

