Se pregătește pentru EURO 2024? Carlo Ancelotti a anunțat când va reveni Thibaut Courtois

Portarul belgian a fost diagnosticat cu o ruptură a ligamentului încrucişat anterior la genunchiul stâng și a fost supus unei intervenții chirurgicale, apoi a intrat în perioada de recupare.

În vârstă de 31 de ani, Thibaut Courtois a avut 230 de apariţii pentru "galactici" de când a venit de la Chelsea, în 2018, fiind titular pe post.

Când revine Thibaut Courtois în lotul lui Real Madrid

Deși s-a crezut că nu va fi prezent la EURO 2024 din cauza unei accidentări, portarul a revenit mult mai repede și a reînceput antrenamentele cu galacticii.

EURO 2024 este transmis în exclusivitate pe PRO TV, PRO ARENA și VOYO

Carlo Ancelotti a vorbit despre situația belgianului, explicând care ar fi perioada în care va putea fi inclus în lot pentru meciuri.

"Vom profita de pauza pentru echipele naționale, dar și de zilele libere pentru finala Cupei Spaniei. În acest moment se antrenează cu grupul. Apoi, după 14 aprilie, după meciul cu Mallorca, ar putea fi convocat în lot", a declarat tehnicianul italian.

Thibaut Courtois, dezvăluiri despre accidentarea suferită

Într-un interviu acordat pentru revista Hello!, belgianul și soția sa, Mishel Gerzig, au vorbit despre provocările prin care au trecut în ultimele luni.

"Prima zi a fost dificilă. I-am scris lui Mishel și i-am spus că m-am accidentat la genunchi. Am făcut un RMN și am aflat rapid că este o problemă serioasă. Am plâns când am ieșit. Dar apoi am simțit susținerea oamenilor. Mishel m-a ajutat foarte mult, mai ales în prima lună, când d-abia puteam să merg. Acum lucrez să revin", a mărturisit Thibaut Courtois.