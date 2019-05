"Facem ca la alegeri! Il vreti?" Becali a pus mana pe telefon si i-a sunat pe jucatori! Ce antrenor le-a propus

Gigi Becali a decis sa ia in considerare si opinia jucatorilor in alegerea noului antrenor.

FCSB a ramas din nou fara antrenor! Mihai Teja a fost dat afara de Gigi Becali in momentul in care CFR Cluj a devenit matematic campioana. Principala tinta a patronului echipei este Edi Iordanescu. Insa acesta este legat contractual de Gaz Metan Medias, astfel ca Becali a inceput sa se gandeasca la alte variante!

"Daca nu vine Edi, poate veni Dica iar. Se pune la punct cu pregatirea fizica si gata. Nu e nicio gluma, pe cuvant. Mi-a placut mult caracterul lui. Eu am niste principii, sa mai lucrez cu oamenii buni. Avea dreptul in contract sa ceara 60.000 de euro cand l-am dat afara, dar nu i-a cerut. Ma simt dator moral. Ma gandesc daca era el, poate luam campionatul” spunea Gigi Becali la Digi Sport in urma cu cateva zile.

Becali i-a sunat pe jucatori

Scenariul revenirii lui Nicolae Dica a fost privit initial ca pe o gluma, insa lucrurile sunt cat se poate de serioase! Becali i-a sunat pe mai multi jucatori sa-i intrebe despre posibila revenire a lui Dica la FCSB: "Facem ca la alegeri. Un fel de vot. Il vreti inapoi?" a fost intrebarea lui Becali, scrie Fanatik.

Surprinzator, cel putin pentru Becali, cel care se astepta ca jucatorii sa nu il doreasca inapoi pe Dica dupa ce au aparut critici la adresa antrenamentelor facute de acesta, jucatorii pe care i-a intrebat Becali l-au incurajat sa-l readuca pe antrenorul de 39 de ani! Astfel, in cazul in care varianta Edi Iordanescu pica definitiv, Nicolae Dica devine principalul favorit!

Nicolae Dica are si o oferta de la FC Arges pentru sezonul viitor. El le-a transmis acestora ca va prelua echipa, in cazul in care nu se intelege cu o echipa din prima liga sau din strainatate.