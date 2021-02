Explicatia incredibila a lui Toni Petrea dupa ce l-a schimbat pe Buziuc la 30 de minute dupa ce il bagase in teren: "A facut un meci foarte bun. Sper sa fie suparat, ca data viitoare sa aiba realizari!"

Buziuc n-a rezistat in teren decat jumatate de ora in FCSB - Chindia.

Introdus in locul lui Oaida in primul minut al reprizei secunde, Buziuc nu l-a convins pe Becali. Patronul a facut schimbare inainte de minutul 80. A intrat Vukusic pe finalul jocului.

Petrea spune ca a fost multumit de implicarea lui Buziuc, dar ca lipsa realizarilor sale ofensive a dus la inlocuirea acestuia. Petrea vrea ca inlocuirea sa-l motiveze pe atacantul de 26 de ani adus de la Clinceni.

"Buziuc a facut un meci foarte bun ca implicare, dar nu a avut realizari tehnico-tactice. Am vrut sa-i dau o sansa si lui Vukusic. Nu e o lectie, e doar un moment, se intampla in viata oricarui fotbalist. Banuiesc ca nu e multumit, chiar vreau sa nu fie, sa incerce sa aiba realizari pe teren, nu doar ca atidine si daruire. E atacant, vreau mai mult pe calitatile lui tehnico-tatice. Vukusic a intrat bine in meci, cu putina sansa cred ca putea sa si marcheze. Au fost 15-20 de minute foarte bune in aceasta seara pentru el", a spus Petrea la Digisport.

Antrenorul FCSB spune ca decizia ca Ovidiu Popescu sa fie folosit in centrul apararii i-a apartinut: "Ovidiu a mai jucat acolo, nu e o pozitie noua pentru el. Se descurca si ca fundas central, si ca fundas lateral, a facut un joc fara greseala astazi. Il vad in antrenamente, in toata pregatirea, il urmarim atent. El poate ocupa mai multe locuri in teren, chiar pozitia asta de fundas central, si se descurca foarte bine".