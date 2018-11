EXCLUSIV | Scandal monstru la Iasi inaintea meciului cu FCSB! Presedintele il acuza pe "finantator" ca nu a dat de fapt niciun ban si cere demisia lui Selymes

Adrian Ambrosie, presedintele lui Poli Iasi, cere demisia lui Selymes, acuzat ca a dinamitat situatia echipei.

Situatie exploziva la Iasi inaintea meciului cu FCSB! Oamenii din conducere se acuza reciproc. Consiliul Director spune ca "finantatorul" Horia Sabo nu a dat, de fapt, niciun ban. De asemenea, presedintele Ambrosie cere demisia directorului sportiv Tibor Selymes, care a dat unda verde blocarii salariilor.

"E o situatie neplacuta in acest moment. E un meci important duminica si de obicei inaintea meciurilor importante apar astfel de situatii. Noi, membrii Consiliului Director, am ajuns la concluzia ca domnul Tibor Selymes trebuie sa isi dea demisia de onoare, pentru ca dansul a luat o decizie care a blocat salariile jucatorilor, lucru care a iscat tensiune in vestiar. Cred ca numai Flavius Stoican stie cum a reusit sa gestioneze vestiarul.

Nu stim de ce a luat domnul Selymes aceasta decizie.

Domnul director sportiv a luat aceasta decizie pentru ca, banuiesc, nu mai erau bani in cont.

Fiecare club ia decizii atunci cand considera ca este bine si trebuie sa si le asume. Consiliul Director isi asuma aceasta decizie. Domnul Horia Sabo nu a adus banii promisi, desi afirma in continuare ca a dus bani, 380 de mii de euro. Noi avem un raport furnizat de departamentul de contabilitate care arata altceva.

Consiliul director a luat decizia de a face un audit financiar, pentru a vedea care este situatia reala.



Va trebui sa ne asezam la masa, sa discutam si fiecare sa isi prezinte punctul de vedere, pentru ca asa a fost si cand ne-am asociat. Noi ne-am tinut toate promisiunile, partea cealalta trebuia sa mentina stabilitatea financiara, lucru care nu s-a intamplat, din moment ce salariile au fost blocate.

Cel care si-a asumat acest lucru, blocarea salariilor, trebuie sa plateasca.

Pana acum s-au virat bani din sponsorizari, din vanzari de jucatori, din ticketing si din drepturile de sponsorizare, nu din banii furnizati de domnul Sabo.

Sunt conditii de iarna la Iasi. Noi am pus o folie pe gazon, care arata foarte bine in acest moment. E un meci important pentru noi, pentru suporteri. Avem instalatie de incalzire a terenului, administratorul stadionului m-a asigurat ca functioneaza.



E un interes foarte mare, probabil ca vor fi 10.000 de spectatori", a spus Adrian Ambrosie la PRO X.