EXCLUSIV | "Putem realiza anul asta ce nu am reusit anul trecut!" Oficialii Craiovei, optimisti inainte de startul playoff-ului 

Universitatea Craiova se pregateste pentru meciul cu Viitorul Pandurii Tg. Jiu, din semifinalele Cupei Romaniei.

Presedintele oltenilor a comentat in aceasta dimineata, la Pro X, ceea ce urmeaza pentru echipa lui Marinos Ouzounidis. Sorin Cartu a vorbit si despre evolutiile jucatorilor Craiovei in ultimele partide din Liga 1, aratandu-se optimist ca echipa ar putea sa castige titlul in acest sezon.

"Suntem favoriti in Cupa Romaniei, dar stiti foarte bine ce se intampla pe teren... E altceva decat pe hartie. Trebuie sa fim foarte bine montati pentru obiectivul asta ca sa nu se mai intample vreo surpriza. Au mai fost momente in care am fost favoriti si... Suntem patiti, dar sunt convins ca echipa va incerca sa obtina calificarea chiar din primul meci.

Au fost doua partide, cu FCSB si CFR, pe care puteam sa le castigam. Au fost multe momente in joc in care le-am fost mult superiori adversarilor. Dar avand in vedere adversarii pe care i-am avut si evolutiile noastre, avem speranta sa realizam anul asta ce n-am reusit anul trecut.

In lupta pentru titlu sunt 3 echipe cu loturi numeroase, cu jucatori de exceptie care pot sa puna probleme si sa apropie punctele de echipa la care joaca. Noi avem 4 puncte in minus fata de FCSB, dar practic suntem la un meci castigat. Am facut cateva calcule si cred ca avem sansa de a ajunge pe locul 1", a declarat Sorin Cartu, la Ora exacta in sport.

Meciul dintre Universitatea Craiova si Viitorul Pandurii Tg. Jiu este programat miercuri, de la ora 19:00