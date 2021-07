EXCLUSIV | Prima reacție a Universității Craiova, după ce Becali a anunțat că îl "returnează" pe Vlad: "Eu l-aș lua!"

Universitatea Craiova a fost eliminată de Laci, locul patru din Albania.

Oltenii au completat seara neagră a fotbalului românesc, care a pierdut trei din patru echipe din Europa într-o singură seară, după ce și FCSB și Sepsi au fost eliminate la loviturile de departajare.

Craiova și FCSB au facău un schimb, Ionuț Vînă în locul lui Ivan Mamut și Andrei Burlacu, însă Gigi Becali încearcă o altă afacere. Andrei Vlad ar putea fi repatriat la Craiova, chiar la cererea patronului de la FCSB. Sorin Cîrțu a vorbit, la Ora Exactă în Sport, despre situația transferurilor dintre cele două echipe:

"Vînă e un jucător de care avem nevoie la mijlocul terenului, jucător care are un control bun de balon, știe să și dribleze, poate să creeze superioritate, la modul asta l-aș vrea, să vină cu un plus, cu apariții lângă atacantul central, să finalizeze pentru că are un stâng deosebit, știe jocul, are o școală bună, la Hagi, să joace cu curaj.

Va avea mai multă libertate aici decât a avut la FCSB. Datoria lui e să recupereze timpul ăsta pe care l-a petrecut la FCSB și în care nu a spus ceea ce a trebuit să spună când a plecat de la Viitorul, pentru că la Viitorul a fost un fotbalist cu multe reușite.

Așa îl așteptăm la noi. Avem nevoie în zona mijlocașului. Eu l-aș lua pe Vlad, dacă el ar vrea să vină eu l-aș lua. Mie îmi place Vlad, ca portar".

