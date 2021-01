EXCLUSIV | CFR Cluj, gata sa dea LOVITURA cu unul dintre cei mai buni jucatori! Oferta de ULTIMA ORA pentru jucatorul de nationala

Impresarul Florin Vulturar a vorbit la Pro X despre jucatorii romani care au oferte din strainatate in acest moment.

Acesta este si cazul lui Andrei Burca, fundasul lui CFR Cluj, care este dorit intr-un campionat mai bun decat Liga 1 si mai potent financiar, conform spuselor agentului sau, care a comentat evolutia lui Burca din ultima perioada.

"Sunt foarte multe discutii in acest moment, am o discutie pentru Andrei Burca, acum sa vedem unde se ajunge. Clar in strainatate! De la CFR Cluj doar acolo poate pleca.

E un campionat bun. Cand l-am adus la CFR, doar presedintele, Marian Copilu, a avut incredere in el si uitati la ce nivel a ajuns. Este un jucator esential pentru nationala Romaniei. Trebuie sa faca un alt pas intr-un campionat mai puternic.

E destul de greu sa ajunga jucatorii romani intr-un campionat foarte puternic, nu s-au acomodat. Mai bine mergi intr-un campionat unde primesti un salariu foarte mare, cum e cazul lui Bordeianu", a declarat Florin Vulturar la Ora exacta in sport.