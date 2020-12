"Daca imi ofereai o minge de fotbal, eram cel mai bucuros!" Amintiri din copilaria lui Andrei Burca! Cum petrecea de Craciun

Dupa primele 15 etape, LPF a anuntat cea mai buna echipa a sezonului.

Burca a fost alaturi de Ciprian Deac inclus in cel mai bun 11 al turului din Liga 1 conturat de catre LPF. FCSB are cei mai multi fotbalisti in echipa ideala dintre toate cluburile din competitie. Iulian Cristea, Morutan, Man si Tanase se afla pe lista celor mai buni jucatori ai turului.

Andrei Burca a oferit un interviu pentru canalul de YouTube al echipei CFR si a vorbit despre cum isi petrecea Craciunul in copilarie. El a dezvaluit ca daca primea cadou o minge de fotbal, era cel mai fericit copil.

"In copilarie de Craciun toate cadourile au fost frumoase, dar atata timp cat imi ofereai o minge de fotbal, eram cel mai bucuros. Participam doar cu privirea la impodobitul bradului, nu sunt genul care sa faca asta. In schimb, am doua surori si cu parintii faceau ei treaba.

Da, mergeam la colindat. Crescand in cartier ne strangeam vreo 2, 3 baieti. Mergeam din scara in scara. Incercam sa producem cat mai multi bani sa ne luam cate ceva pentru ca au fost vremuri grele. Obtineam cam 100 de lei in banii de acum si ii cheltuiam pe dulciuri si pe prostii.

De acest Craciun imi doresc sa fiu sanatos si eu si toata familia mea. Toata lumea sa fie sanatoasa si sa aiba bucurii pentru ca asta este cel mai important. Vreau sa ma vad bine cu ai mei si toata lumea sa treaca peste aceasta perioada dificila", a spus Andrei Burca pentru canalul de YouTube al campioanei.

Fundasul ardelenilor a mai declarat ca visa inca de mic sa devina fotbalist si este bucuros ca a reusit sa faca acest lucru.

"Cand eram mic visam sa ajung fotbalist. Cred ca a fost acel vis, acea dorinta pe care o are ficare copil. Cum unii isi doresc sa devina astronauti, doctori sau profesori, asa cred si eu ca mi-am indeplinit acest vis si ma bucur in fiecare zi", a spus fundasul feroviarilor.