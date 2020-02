EXCLUSIV | "Nu imi aduc aminte!" Declaratii de ULTIMA ORA ale lui Perovic! Care este situatia atacantului si cand va reveni pe gazon! Ce mesaj a transmis suporterilor

Slavko Perovic a vorbit despre accidentarea suferita in meciul cu FCSB.

Atacantul dinamovistilor a primit un sut in plina figura din partea lui Cristea in prima repriza a meciului de aseara si a ramas timp de aproape un minut nemiscat pe gazon. Jucatorii ambelor echipe s-au panicat si pe teren au intervenit doua ambulante care l-au ridicat pe jucator. Perovic a fost inlocuit de Popa in prelungirile primei reprize.

Atacantul a vorbit in exclusivitate pentru www.sport.ro si spune ca in urma accidentari suferite i-au fost sparti doi dinti, iar buza de sus o are umflata. Acesta spera sa revina cat mai repede posibil pe gazon.

Reporter: "Care este starea ta?"



Perovic: "Acum sunt bine. Am iesit din spital si sunt acasa. Am doi dinti rupti si buza sparta, dar asa se intampla la fotbal"

Reporter: Iti mai aduci aminte momentul in care te-a lovit Cristea?"



Perovic: "Imi aduc aminte totul din meci, mai putin momentul in care am primit lovitura. M-am trezit la spital, iar in acel moment nu stiam ce se intampla. Cand mi-am dat seama ca sunt la spital, am realizat ca ceva nu e in regula, dupa care l-am vauzt pe Balanescu venind foarte repede"

Reporter: "Cand vei reveni pe gazon si cat de grava e accidentarea?"

Perovic: "Nu stiu cu exactitate cand voi reveni pe gazon, dar sunt puternic, voi incerca sa ma recuperez si sa revin cat mai repede posibil"



Reporter: "Aseara echipa ta a castigat si ati oferit o bucurie imensa suporterilor"

Perovic: "Nu sunt suparat si nici nu am plans pentru ce s-a intamplat pentru ca asa se mai intampla la fotbal. Cel mai important lucru este ca Dinamo a castigat meciul, si am aratat cat de mare e acest club si aceasta echipa. Alte lucruri nu sunt importante, nu conteaza ca am ramas fara un dinte sau doi. Cainii nu mor niciodata"

Tweet Dinamo Liga 1 Slavko Perovic Citeste si: Adi Mutu vine la Ora Exacta in Sport! Marti, 10:45, in direct la PRO X si pe Facebook Sport.ro!