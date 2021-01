EXCLUSIV: Inca un roman ajunge in Serie B. Genoa il imprumuta pe Micovschi la Reggina

Claudiu Micovschi (21 de ani) va fi cedat temporar la Reggina, in Serie B.

Micovschi a facut parte din lotul echipei mari de la Genoa in acest sezon, insa n-a prins niciun minut pe teren in Serie A. Mijlocasul nascut la Oradea a fost cerut insistent de directorul sportiv al Reginnei, Massimo Taibi, acelasi care a incercat sa rezolve imprumutul si in vara lui 2020.

Micovschi a impresionat la Genoa in campionatul Primavera. Fotbalistul roman e si campion la Viareggio Cup in 2019 cu Genoa. In sezonul 2019-2020, Micovschi a jucat pentru Avellino in Serie C. A strans 31 de meciuri in liga a 3-a italiana, toate ca titular.

In cazul in care se va impune la Reggina, Micovschi poate reveni si in nationala U21 a lui Mutu in perspectiva Europeanului.