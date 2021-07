EXCLUSIV | Gigi Becali a explicat care este situația lui Ondrasek: "Spun adio dacă e cazul!"

Din articol Becali e aproape să îl aducă pe Vinicius

FCSB a încercat să își întărească atactul cu vârful ceh Ondrasek.

Atacantul cu prezențe în echipa națională din țara să nu a impresionat în meciul de debut, iar Gigi Becali s-a declarat nemulțumit de el. Totuși, cotrat stilului său, Becali a anunțat că Ondrasek va mai avea ocazia să își arate calitatea, în următoarele meciuri, iar mai apoi îi va fi trasată sentința.

"Nu mi-a plăcut alea 40 de minute, dar o să-l mai verificăm. După 3-4 meciuri, spun adio dacă e cazul. Dacă nu poți să faci față la FCSB, e presiune. Eu ce să-i fac? Are contract pe un an, n-am probleme cu el. Își ia banii, la revedere. Și Vucur are contract pe un an. Nu o să mai vedeți a două situație Stan. Să joace un meci și să ia bani patru ani" a spus Becali, la Ora Exactă în Sport.

Becali e aproape să îl aducă pe Vinicius



Vicecampioana României își dorește să aducă un jucător care să îl acopere pe Iulian Cristea, anunță GSP. Gigi Becali este nemulțumit de ultimele evoluțîi ale fundașului cu selecțîi în națională. După ce a plecat de la CFR, au apărut foarte multe speculații cu privire la un transfer la FCSB, iar acum pare că totul este foarte aproape de finalizare. Becali a recunoscut,. în exclusivitate pentru PRO X, că negociază cu un fundaș:

"Nu mai vreau să critic jucătorii, dar trebuie să vorbim despre asta. Poate să facă o prostie din asta, de te curăță. Zici că e speriat de bombe. La gafă pe care a făcut-o Cristea, eu azi am contactat să iau un fundaș central. Așa ceva nu ai voie să faci. Poți să pierzi mari calificări. Va mai juca, în sezonul regulat, unde nu contează că se înjumătățesc punctele", a spus Gigi Becali, la PRO X.