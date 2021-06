Morata, suparat pe suporterii Spaniei! A fost amenintat cu moartea: "Mi-as dori ca oamenii sa se puna in locul meu"

EURO 2020 a scos in evidenta calitatea individuala a multor atacanti, precum Lukaku sau Lewandowski, insa Spania sufera la capitolul ofensiv.

Chiar daca au invins Slovacia cu 5-0, Spania se bazeaza, in fata portii adverse, pe Alvaro Morata. Atacantul spaniol nu este printre favoritii suporterilor, mai ales ca el nu a marcat deloc, pana acum, la EURO.

Din cauza evolutiilor modeste din partidele cu Polonia si Suedia, terminate la egalitate, in care Morata nu s-a vazut deloc in ofensiva, dar si a penalty-ului ratat in meciul cu Slovacia, Alvaro a fost criticat dur de suporterii din tara sa.

Alvaro a raspund criticilor fanilor, intr-o declaratie citata de DailyMail: "Inteleg ca sunt criticat pentru ca nu am marcat niciun gol, dar mi-as dori ca oamenii sa se puna in locul meu, ca sa inteleaga cat de greu este sa primesti amenintari si sa ti se spuna despre copiii tai ca ar trebui sa moara.

De fiecare data cand ajung in vestiar, vad mesaje de jignire. Mai grav este ca aceste mesaje ajung si catre sotia si copiii mei. Nu am dormit in ultimele zile, din cauza adrenalinei. Sunt foarte fericit, dar va dati seama ca nu mi-e bine sa stiu ca nu imi fac treaba cum trebuie."

Spania joaca in optimile de finala cu Croatia, luni, de la ora19:00. Partida este pe PRO TV si pe VOYO.