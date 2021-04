EXCLUSIV | "FCSB pierde din turatie!" Iftime ii avertizeaza pe ros-albastri inaintea meciului direct: "La meciurile grele nu o sa mai fie la fel de puternica!"

FCSB va juca pe teren propriu cu FC Botosani in prima etapa din playoff-ul Ligii 1.

Inaintea meciului care se va juca la Giurgiu, finantatorul de la Botosani, Valeriu Iftime, a analizat echipa ros-albastra si lupta la titlu din Liga 1.

El a spus ca in viziunea sa principalele doua candidate la titlu sunt CFR si FCSB, cu un usor avantaj pentru campioana ultimilor 3 ani. Iftime si-a motivat alegerea prin faptul ca este de parere ca FCSB nu se afla intr-o forma foarte buna si crede ca la meciurile grele din playoff ros-albastrii vor avea probleme.

"Atata timp cat aseara nu a batut pe Sepsi, Craiova pierde din viteza. Cred ca CFR Cluj si Steaua (FCSB) sunt mai bine pozitionate ca valoare, ca experienta, ca istoric in castigarea campionatului. Sa dea Dumnezeu sa fie Craiova prima si nu m-as supara deloc, dar eu cred ca se va alege campioana dintre FCSB si CFR Cluj. Chiar daca pana acum am crezut intotdeauna ca FCSB are prima sansa, pierde din turatie si ma tem ca la meciurile grele sa nu mai fie la fel de expresiva si de puternica", a spus Valeriu Iftime la Ora Exacta in Sport.

Meciul FCSB - FC Botosan se joaca duminica, 18 aprilie, de la ora 21:00 la Giurgiu