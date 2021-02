EXCLUSIV | "Este inadmisibil ce se intampla la nationala!" Solicitarea INCREDIBILA a unui patron din Liga 1! "FRF trebuie sa faca asta"

Razvan Burleanu vrea ca din sezonul viitor echipele din campionat sa foloseasca cel putin doi jucatori U21 in timpul meciurilor.

Finantatorul Universitatii Craiova a vorbit la Pro X despre modificarea pe care FRF intentioneaza sa o implementeze din urmatorul sezon al Ligii 1.

Mihai Rotaru a spus ca nu este deranjat de planul lui Burleanu, dar ca isi doreste ca Federatia sa demonstreze la randul sau ca ii sprijina pe jucatorii tineri, convocandu-i la nationala de seniori, lucru care le-ar da o vizibilitate mai mare la nivel european.

"Noi, alaturi de FCSB si Viitorul, suntem avantajati de noua regula U21. Ii avem pe Baiaram, Cimpanu, Screciu, Mitran, Danciu... Nu avem o problema. Ma deranjeaza pozitia FRF fata de dezvoltarea fotbalului romanesc. Ei considera ca vom avea un fotbal mai puternic daca vor juca mai multi tineri afara, lucru cu care eu nu sunt de acord. Vanzarea de jucatori trebuie sa fie consecinta unui fotbal sanatos.

Cand infiintam o echipa de fotbal, nu ne propunem sa vindem jucatori. Sunt cluburi care se ocupa cu asta pentru ca intotdeauna vor fi pestisori, pesti mai mari si rechini. Eu cred ca inca un jucator U21 in plus ii va afecta foarte mult chiar pe cei U21. Pentru ca, pentru a tine doi jucatori tineri pe teren, va trebui sa ai 6-7 in jurul lor, care vor trebui sa stea la echipa doar pentru a inlocui jucatorii existenti la un moment dat. Cu acest lucru nu suntem de acord.

Jucatorii tineri nu ii poti arunca in lupta si folosi 90 de minute meci de meci. Trebuie menajati, consiliati psihologic, incurajati... FRF a ajuns la concluzia ca daca tinerii joaca regulat minim un an de zile, pot fi vanduti mai scump. Atunci vin si eu o alta regula si spun ca daca jucatorii tineri vor merge la nationala mare la 18 ani, cu siguranta vor fi vanduti mai scump.

Cer Federatiei ca minim 2-3 jucatori U21 sa fie prezenti la echipa de seniori. Ganditi-va ca la Europeanul din 2016 Romania a fost una dintre cele doua tari care n-a avut niciun jucator U21 in lot. Este inadmisibil. Cum facem? Promovam U21 numai cand este vorba de Liga 1 si apoi uitam de ei?", a declarat Mihai Rotaru la Ora exacta in sport.