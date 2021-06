EXCLUSIV | Dumitru Dragomir a glumit pe seama lui Mbappe, dupa ce a ratat un penaly la Bucuresti: "Eu am stiut ca rateaza Mbappe asta!"

Campionatul European se vede, in direct, la PRO TV si pe VOYO!

Elvetia a rapus Franta la loviturile de la 11 metri, dupa 3-3 la finalul timpului regulamentar si merge in sferurile EURO 2020, unde va intalni Spania.

Dumitru Dragomir a vorbit despre reusita nationalei Elvetiei, considerand ca cel mai mare merit este al selectionerului Vladimir Petkovic, despre care considera ca este unul dintre cei mai buni antrenori din lume.

"Franta, o echipa obosita, cu moral de competitie inalta scazut, competitie ianlta zic, elvetienii cu un antrenor formidabil, Vladimir Petkovic este unul dintre cei mai mari antrenori ai lumii, prin calmul si prin asezarea pe care le-a pus in teren a castigat meciul. Si prin noroc.

Eu am stiut ca rateaza Mampe (Mbappe) asta dupa cum s-a dus la minge, era pierdut in spatiu. Asta este, asa e la fotbal, de asta este frumos fotbalul, am vazut ceva absolut extraordinar, cum nu am vazut de mult, cu o incarcatura nemaipomenita, emotionala si convingerea mea este ca meritau elvetienii acest rezultat", a spus Dumitru Dragomir, la Ora Exacta in Sport.