EXCLUSIV | BREAKING NEWS: Explicatiile lui Lazar dupa aparitia pozelor in care apare la munte, desi fusese confirmat cu coronavirus

Lazar a oferit prina reactie dupa ce a fost acuzat ca a incalcat regulile carantinei!

In exclusivitate pentru www.sport.ro, Lazar spune ca a parasit Bucurestiul tocmai pentru a-i proteja pe cei din jurul sau si lasa de inteles ca a informat autoritatile in privinta locului in care se afla. Mijlocasul se simte bine, desi a fost confirmat cu COVID. "Nici nu stiam ca am luat virusul daca nu ma testam", spune Lazar.

"In momentul in care am aflat ca sunt pozitiv asimptomatic, am luat decizia impreuna cu sotia mea de a ne izola departe de locuinta din oras pentru linistea vecinilor si a apropiatilor nostri! Cei care au preluat poze de pe instagramul meu si al sotie mel si au informat toata Romania ca eu nu respect regulile ce presupun izolarea in cazul infectarii cu COVID sa isi asume faptul ca ii voi da in judecata! Nu am de ce sa suport acest disconfort psihic si fizic ce mi-l aduc prin aceste articole eronate!

Nu sunt la primul articol pe care il publica atacand direct linistea familiei mele si nu permit acest lucru! Nu au dreptul sa publice astfel de articole ce tintesc doar circul si scandalul, informand eronat o tara intrega! Mai am doua zile de izolare! Sunt perfect sanatos, daca nu eram testat nici nu stiam ca am COVID!

Ma deranjeaza faptul ca se dau informatii eronate despre mine, nu am de ce sa dau explicatii presei unde ma izolez, doar autoritatile au acest drept! Ma pot izola la munte, la mare, la bloc, in Qatar... oriunde detin o proprietate! Nu am de ce sa ma justific unde ma izolez atat timp cat stau acasa si nu ma expun public! Am stat in natura departe de populatie!", a spus Vali Lazar pentru www.sport.ro.