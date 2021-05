"Craiova e foarte greu de condus si nu stiu daca Adi e capabil sa faca asta!" Un fost coleg de la nationala ii prevede un viitor greu lui Mutu in oltenia

Adrian Mutu e foarte aproape sa o preia pe FCU Craiova, echipa patronata de Adrian Mititelu.

Coleg la echipa nationala cu Adrian Mutu in anii 2000, Dorinel Munteanu e de parere ca misiunea lui Mutu la Craiova, in cazul in care va semna, va fi extrem de dificila. Cel mai selectionat jucator din istoria tricolorilor priveste cu neincredere aceasta posibila asociere dintre Mutu si olteni.

"Rezultatele de la echipa de tineret l-au scos in evidenta, dar Craiova e foarte greu de condus si nu stiu daca Adi e capabil sa faca asta. Ma refer la structura. Craiova lui Mititelu nu e usor de condus. Sunt unele echipe unde e o presiune foarte mare, care au un palmares incarcat si un patron foarte exigent ce-si doreste performanta.



Nu stiu daca Adi e pregatit pentru aceasta provocare, dar el stie mai bine. Eu as prefera ca el sa ramana la echipa de tineret, a pus foarte mult suflet si ar putea sa mai faca performanta, sa mai prinda experienta", a spus Dorinel Munteanu, la GSP.